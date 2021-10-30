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Как себя уберечь от ГМО

Как себя уберечь от ГМО

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2000 г. № 13 «О нанесении информации на потребительскую упаковку пищевых продуктов, полученных из генетически модифицированных источников» была заменена на необязательную маркировку.

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