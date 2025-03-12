Пезешкиан заявил, что не хочет вести переговоры с Трампом

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что обращение президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме неприемлемо, и в этой связи у него нет желания вести переговоры с тем, кто ставит условия, угрожая наказанием за неповиновение.