Редактор France 24 объяснил бесполезность нового закона о мобилизации для ВСУ

Украине, вероятно, понадобятся несколько сотен тысяч новобранцев, чтобы выровнять количество солдат с многократно превосходящими в плане численности и оснащенности российскими войсками, заявил редактор дирекции France 24 по международным делам Дуглас Херберт.
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