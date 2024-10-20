Президент Сербии Вучич впервые переговорил с Путиным по телефону с начала СВО

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что впервые за 2,5 года провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, это был их первый разговор с начала проведения специальной военной операции.
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