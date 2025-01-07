УВКПЧ ООН осведомлено о гибели военкора "Известий" Мартемьянова при атаке ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осведомлено о гибели корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова после удара беспилотника ВСУ, сообщил представитель организации.
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