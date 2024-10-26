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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рукавицын о целях на сезон: «Что касается Фроловой – это борьба за пьедестал на чемпионате страны. Задача достаточно амбициозная»

– Неужели парни катаются лучше, чем девушки? – Слушай, всегда волнами же все идет. Я бы так, наверное, не сказал, но сезон только [начался], первый турнир.

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