Снайперы ЗВО в зоне СВО уничтожают живую силу противника, поддерживая наступление мотострелковых и танковых подразделений

Современные прицелы позволяют повысить эффективность стрельбы в несколько раз за счет большего увеличения, измерения дальности до цели, более точного дальномера, а также расположения шкалы ввода углов прицеливания.
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