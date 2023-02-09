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Руководитель «Астон Мартин»: «Надеюсь, Феттель жалеет об уходе из «Ф-1»

Майк Крак рассчитывает, что Себастьян Феттель задумается о возвращении в «Формулу-1». Четырехкратный чемпион мира покинул серию по окончании сезона-2022.

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