8 головоломок на скорость, внимательность и сообразительность

Это одновременно и проверка способностей вашего мозга, и тренировка для него. Ведь если вы заметите, что вам не хватает внимательности или скорости, то чем больше будете решать такие головоломки, тем лучше станете.
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