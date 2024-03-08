«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в феврале

В феврале индекс Мосбиржи практически не изменился, прибавив чуть больше 1%, Банк России сохранил ключевую ставку и сделал новый прогноз по ее смягчению, а розничные инвесторы продолжали обсуждать возможные последствия реструктуризации «Яндекса».