В Заводском районе Пензы почти на месяц изменят движение транспорта

В Заводском районе Пензы с 3 июня по 1 июля текущего года временно изменятся маршруты общественного транспорта из-за проведения капитальных ремонтных работ на участке тепломагистрали в районе улицы Циолковского.
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