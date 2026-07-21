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Егор Дёмин выбран во вторую символическую сборную Летней Лиги

Российский защитник был отмечен по итогам Лиги в Лас-Вегасе. Игрок «Бруклина» Егор Дёмин вошел во вторую символическую сборную.

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