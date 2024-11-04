Белоусов: военные разведчики демонстрируют высокий профессионализм и героизм

Глава министерства обороны России Андрей Белоусов, поздравляя военных разведчиков с профессиональным праздником, заявил, что они во время специальной военной операции демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм.
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