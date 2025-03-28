The Times: Трамп презирает Зеленского и взбешён тратами на Украину

Корреспондент британского издания The Times в Вашингтоне Хью Томлинсон заявил, что президент США Дональд Трамп выставил жёсткие условия к сделке по полезным ископаемым с Украиной из-за презрения к Владимиру Зеленскому.
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