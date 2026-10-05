Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Как и почему доктор Сулейман заваливал молодых людей на медкомиссии

Как и почему доктор Сулейман заваливал молодых людей на медкомиссии

В центре вашего внимания Рутинная медкомиссия привычно тянется в череде кабинетов, бланков и стандартных процедур - проверка слуха, осмотр глаз, фиксация показателей.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Константин Болдырев
Константин Болдырев

Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!

Профиль пользователя Мария Стребулаева
Мария Стребулаева

Неудивительно, что секты и ОПГ, в дискурсе которых больше осуждения других, чем работы над собой, собирают в основном ничтожеств.

Просто спросите у самих участников этих ОПГ, кого можно назвать моральным ориентиром для них - и по плодам их узнаете их