Как и почему доктор Сулейман заваливал молодых людей на медкомиссии

В центре вашего внимания Рутинная медкомиссия привычно тянется в череде кабинетов, бланков и стандартных процедур - проверка слуха, осмотр глаз, фиксация показателей.
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Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
врач не чурбан а гражданин России. даже если и перешел этические границы, это не дает повода оскорблять. все не без греха..
Сам то врач! Как бомж, не бритый!!! Развёл на лице не понятно что!!!
Да потому что поликлиники уже переполнены чурбанами. Где русские врачи????????
Неудивительно, что секты и ОПГ, в дискурсе которых больше осуждения других, чем работы над собой, собирают в основном ничтожеств.
Просто спросите у самих участников этих ОПГ, кого можно назвать моральным ориентиром для них - и по плодам их узнаете их
чемодан, вокзал, на хуй!
Гнать чурбанов из медицины