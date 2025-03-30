Сотрудники СОБРа и ОМОНа нейтрализовали стрелявшего с крыши здания в Мурманске

Выстрелы в Кольском районе Мурманска прекратились, сотрудники СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии в ходе штурма крыши 14-этажного жилого здания на Кольском проспекте, 10 нейтрализовали мужчину, который ранее открыл беспорядочную стрельбу.
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