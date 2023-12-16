Football Transfers: «Барселона» готова продать Левандовски в летнее трансферное окно

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает Football Transfers, главной целью каталонского клуба на летнее трансферное окно является полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс.
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