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Football Transfers: «Барселона» готова продать Левандовски в летнее трансферное окно

Football Transfers: «Барселона» готова продать Левандовски в летнее трансферное окно

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает Football Transfers, главной целью каталонского клуба на летнее трансферное окно является полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс.

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