Сбербанк сообщил, сколько денег вернул россиянам со счетов дропов

С начала 2024 года Сбербанк вернул россиянам более 1 млрд рублей со счетов дропов — банк сотрудничает с другими кредитными организациями и правоохранительными органами для своевременной блокировки денег на счетах дропперов, чтобы они не смогли обналичить украденные средства.
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