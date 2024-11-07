Сбербанк сообщил, сколько денег вернул россиянам со счетов дропов

С начала 2024 года Сбербанк вернул россиянам более 1 млрд рублей со счетов дропов — банк сотрудничает с другими кредитными организациями и правоохранительными органами для своевременной блокировки денег на счетах дропперов, чтобы они не смогли обналичить украденные средства.