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Трамп сделал выбор в пользу Вэнса как преемника на выборах 2028 года

Трамп сделал выбор в пользу Вэнса как преемника на выборах 2028 года

Телеканал MS NOW со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп определился с фаворитом среди потенциальных преемников и теперь открыто поддерживает вице-президента Джей Ди Вэнса как главного кандидата на пост главы государства в 2028 году.

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