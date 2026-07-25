Трамп сделал выбор в пользу Вэнса как преемника на выборах 2028 года

Телеканал MS NOW со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп определился с фаворитом среди потенциальных преемников и теперь открыто поддерживает вице-президента Джей Ди Вэнса как главного кандидата на пост главы государства в 2028 году.
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