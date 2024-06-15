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«Пора учиться». Кто в 2024 году может бесплатно поступить в российский вуз?

«Пора учиться». Кто в 2024 году может бесплатно поступить в российский вуз?

Особые права при приеме в вузы закреплены в статье 71 закона об образовании. От вступительных испытаний освободили: - победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

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