«Пора учиться». Кто в 2024 году может бесплатно поступить в российский вуз?

Особые права при приеме в вузы закреплены в статье 71 закона об образовании. От вступительных испытаний освободили: - победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.