В Ростове приставы закрыли рынок «Восточный» на Темернике

В Ростове-на-Дону 13 октября судебные приставы заблокировали входы на рынок «Восточный» на улице Лелюшенко, не дожидаясь запланированного закрытия 31 декабря.
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