В Петербурге мать осуждена за смерть своей четырехмесячной дочери

Суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 50 000 рублей В Санкт-Петербурге вынесен обвинительный приговор женщине, признанной виновной в смерти своего четырехмесячного ребенка.