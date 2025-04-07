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Петербургский дневник

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В Петербурге мать осуждена за смерть своей четырехмесячной дочери

В Петербурге мать осуждена за смерть своей четырехмесячной дочери

Суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 50 000 рублей В Санкт-Петербурге вынесен обвинительный приговор женщине, признанной виновной в смерти своего четырехмесячного ребенка.

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