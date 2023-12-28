Особо ярко проявляются в праздники: 10 признаков, что вы на грани алкоголизма

Новогодняя неделя — это то время, когда можно расслабиться и не отказывать себе в простых, но таких важных удовольствиях: поспать до обеда, целый день проваляться в кровати и смотреть любимые фильмы, есть больше вкусной еды, чем в будни.
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