В Екатеринбурге простились со штурманом угнанного на Украину Ми-8

Хушбахта Турсунова, как и барнаульца Никиту Кирьянова, обманул пилот Максим Кузьминов, который решил перейти на сторону противника В Екатеринбурге в пятницу, 6 октября, прошла церемония прощания с Хушбахтом Турсуновым — штурманом вертолета Ми-8, перегнанного на Украину летчиком Максимом Кузьминовым.