Над путями Ленинградского направления открыли новый путепровод

Рядом с Куркино запустили новый путепровод над путями Октябрьской железной дороги. На открытии мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что теперь поездка на автомобиле займёт меньше времени, поскольку на новом путепроводе вместо трёх полос — четыре.
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