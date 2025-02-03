Химэкспертиза подтвердила гибель четырёх детей в Красной Сопке от дихлофоса Судебно-химическая экспертиза Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России постановила, что четыре ребёнка в поселке Красная Сопка Красноярского края умерли из-за острого отравления инсектицидами.
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