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Пашинян: Сотрудничество с ЕАЭС остаётся приоритетом Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сотрудничество с государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) остаётся одним из главных внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов республики.

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