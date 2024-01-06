В США удивились секретности информации о госпитализации главы Пентагона

Американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс 5 января прокомментировал госпитализацию министра обороны США Ллойда Остина, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя пять дней.
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