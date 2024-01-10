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Порядок погашения кредитных платежей изменится в России

Порядок погашения кредитных платежей изменится в России

Новый порядок погашения платежей по кредитам начнет действовать в России с 1 июля 2024 года. Закон об этом подписал президент Владимир Путин, документ выложили на официальном портале опубликования правовых актов.

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