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«В 2023 году в РФ въехало более 9 миллионов мигрантов из стран СНГ» (ц)— Остановитесь! Закрывайте границы уже! Ужесточайте миграционные законы. Прекратите выдавать паспорта РФ за тарелку плова!

«В 2023 году в РФ въехало более 9 миллионов мигрантов из стран СНГ» (ц)— Остановитесь! Закрывайте границы уже! Ужесточайте миграционные законы. Прекратите выдавать паспорта РФ за тарелку плова!

Вся сеть пестрит «Ах, Бастрыкин оскорбил НАРОД». Никакой народ Бастрыкин не оскорблял. Как минимум по той причине, что народ с депутатами Госдумы себя не ассоциирует и своими представителями их не считает.

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Комментарии
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Valery Roman
Болеете??!! Да вы батенька бредите...🤥
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1 час.
Nina Данилова
Визовый режим СРОЧНО
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49 мин.
Александр Батт
Стране нужен царь - хозяин земли русской.
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24 мин.

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