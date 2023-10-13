Туляки на среднюю зарплату смогут купить 72 килограмма говядины и почти тонну бензина

Сколько можно купить лососевой игры или мужских рубашек на среднюю зарплату жителя Тульской области, если не тратить деньги ни на что другое? Взяв за основу данные Росстата по стоимости продуктов за август 2023 года, Тульская служба новостей проанализировала, сколько различных продовольственных и непродовольственных товаров удастся приобрести сейчас, и как изменилась покупательская способность жителей региона по сравнению с 2022 годом.