Картины каллиграфии с инкрустацией самоцветами - вид редкого искусства

Предыдущая часть - Что хранят иранские банки Национальный банк Мелли за почти столетнюю историю приобрёл в свою собственность редкие экземпляры искусства, которые без колебания можно назвать его богатством.
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