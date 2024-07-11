Специалисты освободили ЗАО от 81 самостроя в первом полугодии

Более 5,7 тысячи квадратных метров незаконных построек снесли на западе Москвы в первом полугодии. Об итогах работы по пресечению нарушений в имущественно-земельной сфере на территории ЗАО рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
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