В Санкт-Петербурге группа подростков заставила юношу раздеться и открыла по нему стрельбу. В результате он получил 27 ранений.
"Заставили снять штаны": отпрыски мигрантов расстреляли русского подростка
Комментарии
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Леопольд Счастливый
а был ли этот мигрантский беспредел в СССР? даже намека не было! не спрося народ отдельные личности начали строить государство по своему уморазумению. и достроились!эти личности не знали пороки капиталистической системы? знали! но им этого и было надо! народ им похеру! главное -обогащение себя и кучки приближенных!и вот спустя несколько десятилетий умышленного развала государства и имеем то, что имеем!полудохлая экономика! продажные правоохранительные органы! засилье мигрантов! россии давно нужна другая власть и другая политическая система. русские генетически никогда не приемлют капитализм! потому, что у этого этноса свободный дух не терпит насилия! именно поэтому русских никто не мог покорить и сломить! нынешняя власть забыло об этом и играет в русскую рулетку. придет время, когда у народа настанет предел терпения!
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7 час.
Александр Рожков
А не бляди ли те, кто все это из года в год выбирает?
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2 час.
Александр Рожков
А ничего, что вы это сами и выбрали...
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2 час.
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