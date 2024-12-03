"Заставили снять штаны": отпрыски мигрантов расстреляли русского подростка

Леопольд Счастливый

а был ли этот мигрантский беспредел в СССР? даже намека не было! не спрося народ отдельные личности начали строить государство по своему уморазумению. и достроились!эти личности не знали пороки капиталистической системы? знали! но им этого и было надо! народ им похеру! главное -обогащение себя и кучки приближенных!и вот спустя несколько десятилетий умышленного развала государства и имеем то, что имеем!полудохлая экономика! продажные правоохранительные органы! засилье мигрантов! россии давно нужна другая власть и другая политическая система. русские генетически никогда не приемлют капитализм! потому, что у этого этноса свободный дух не терпит насилия! именно поэтому русских никто не мог покорить и сломить! нынешняя власть забыло об этом и играет в русскую рулетку. придет время, когда у народа настанет предел терпения!