Эксперт рассказал о правилах пожарной безопасности в жилых домах зимой

Старший дознаватель ОНД по Симферополю ГУ МЧС России по РК майор внутренней службы Владимир Барабан Как сделать, чтобы в доме было тепло и безопасно Зимой большая часть пожаров в жилых домах, особенно в тех, что без центрального отопления, так или иначе связана с отоплением.
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