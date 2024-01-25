Эксперт рассказал о правилах пожарной безопасности в жилых домах зимой

Старший дознаватель ОНД по Симферополю ГУ МЧС России по РК майор внутренней службы Владимир Барабан Как сделать, чтобы в доме было тепло и безопасно Зимой большая часть пожаров в жилых домах, особенно в тех, что без центрального отопления, так или иначе связана с отоплением.