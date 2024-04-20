Сербский снайпер Деки — о погибшем Еремине: "Сражался словом"

Сербский снайпер Деян Берич позывным Деки, который сражался в добровольческом отряде в зоне спецоперации, в разговоре с РЕН ТВ назвал погибшего военкора "Известий" Семена Еремина героическим человеком, который сражался за Россию словом.
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