Успеет ли украинская Галиция сойти? Другого такого шанса у нее больше не будет

Сохранить людей, инфраструктуру, создать свое государство, о чем они так давно мечтали. Ситуация с ТЦК, являющихся аналогами российских военкоматов, развивается довольно динамично.
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