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Царьград

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Спустя годы обручился с новой женой со старым кольцом: что сказали в Церкви

Спустя годы обручился с новой женой со старым кольцом: что сказали в Церкви

В Церкви разъяснили, допустимо ли использовать кольцо от предыдущего брака при обручении.В Русской Православной Церкви дали пояснения по вопросу о возможности использования обручального кольца от прежнего брака во время церковного обручения.

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