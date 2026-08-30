Спустя годы обручился с новой женой со старым кольцом: что сказали в Церкви

В Церкви разъяснили, допустимо ли использовать кольцо от предыдущего брака при обручении.В Русской Православной Церкви дали пояснения по вопросу о возможности использования обручального кольца от прежнего брака во время церковного обручения.
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