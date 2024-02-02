В марте Сергей Безруков выступит в Иркутске со спектаклем «Маленький принц»

С 16 по 21 марта в Иркутске пройдет 12-й Большой детский фестиваль «ЭХО БДФ – Приангарье». Он соберет на своей сцене постановки молодежных театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Архангельска и Иркутска, сообщает областное правительство.