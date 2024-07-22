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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Два рецепта моченых яблок

 Яблоки рвите с ветки, упавшие плоды использовать нельзя; · Яблоки должны быть без повреждений; · Летние сорта не пригодны для моченых яблок; · Красные сорта яблок также не подойдут; · Яблокам дайте отлежаться, по разным рекомендациям, от 3 дней до 3 недель; · Посуду можно использовать любую, если пластиковую – то только для пищевых продуктов.

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