В России за сутки выявили более 25 тысяч заражённых COVID-19

Умерло максимальное число пациентов с коронавирусом за сутки.фото: pixabay.comЗа последние сутки в России зафиксировано 25082 случая заражения коронавирусной инфекцией, проинформировали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Умерло максимальное число пациентов с коронавирусом за сутки.фото: pixabay.comЗа последние сутки в России зафиксировано 25082 случая заражения коронавирусной инфекцией, проинформировали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Свежие комментарии