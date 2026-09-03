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Пронедра

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Греф на ВЭФ заявил, что экономика прошла путь от охлаждения к переохлаждению

Греф на ВЭФ заявил, что экономика прошла путь от охлаждения к переохлаждению

Российская экономика подошла к осени с заметно более слабой деловой активностью, чем годом ранее. Глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума заявил, что происходящее уже корректнее называть не охлаждением, а переохлаждением.

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