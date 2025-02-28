Еще пять старинных домов в Москве стали памятниками культурного наследия

Речь о главных домах городских усадеб, которые были построены XIX веке. Рассказываем, в каких архитектурных стилях они возведены, кому принадлежали и как выглядят сейчас Пять главных домов городских усадеб пополнили реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщает Департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие).