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Еще пять старинных домов в Москве стали памятниками культурного наследия

Еще пять старинных домов в Москве стали памятниками культурного наследия

Речь о главных домах городских усадеб, которые были построены XIX веке. Рассказываем, в каких архитектурных стилях они возведены, кому принадлежали и как выглядят сейчас Пять главных домов городских усадеб пополнили реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщает Департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие).

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