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Русская весна

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Противовоздушная оборона гражданских объектов

Противовоздушная оборона гражданских объектов

Нынешняя СВО давно уже превратилась в полномасштабную войну, в которой целями являются не только военные, но и гражданские объекты —  стратегические объекты гражданской инфраструктуры и крупные предприятия, которые все чаще и чаще становятся объектами вражеских нападений.

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