Противовоздушная оборона гражданских объектов

Нынешняя СВО давно уже превратилась в полномасштабную войну, в которой целями являются не только военные, но и гражданские объекты — стратегические объекты гражданской инфраструктуры и крупные предприятия, которые все чаще и чаще становятся объектами вражеских нападений.