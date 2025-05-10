Противовоздушная оборона гражданских объектов

Нынешняя СВО давно уже превратилась в полномасштабную войну, в которой целями являются не только военные, но и гражданские объекты — стратегические объекты гражданской инфраструктуры и крупные предприятия, которые все чаще и чаще становятся объектами вражеских нападений.
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