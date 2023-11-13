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Шугаев: ОАЭ проявляют интерес ко всем видам вооружения России

Шугаев: ОАЭ проявляют интерес ко всем видам вооружения России

Объединенные Арабские Эмираты проявляют интерес ко всей номенклатуре российского оружия, страны ведут переговоры о поставках, а также консультируются относительно сотрудничества в области промышленности, заявил журналистам в понедельник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

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