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Хешрейт Bitcoin восстановился после третьего падения к 850 EH/s

Хешрейт Bitcoin восстановился после третьего падения к 850 EH/s

Вычислительная мощность сети Bitcoin вновь начала расти после очередного снижения к отметке около 850 EH/s.

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