Алкогольное производство в России падает: водка снизилась на 15,6%

Алкогольное производство в России за январь-апрель сократилось на 26%. Водка и коньяк снизились на 15,6% и 22,7% соответственно, в то время как производство виноградных и игристых вин выросло на 5,2% и 6,9%, сообщают данные Росалкогольтабакконтроля.