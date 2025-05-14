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Алкогольное производство в России падает: водка снизилась на 15,6%

Алкогольное производство в России падает: водка снизилась на 15,6%

Алкогольное производство в России за январь-апрель сократилось на 26%. Водка и коньяк снизились на 15,6% и 22,7% соответственно, в то время как производство виноградных и игристых вин выросло на 5,2% и 6,9%, сообщают данные Росалкогольтабакконтроля.

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