Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у побережья Индонезии. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
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