В Севастополе по подозрению в госизмене задержали двух мужчин 53-летний житель Севастополя по заданию СБУ изъял из тайника на территории городского кладбища мобильный телефон для связи с представителями иностранной спецслужбы.
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