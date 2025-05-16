В Госдуме потребовали освободить пенсионеров от уплаты налога на садовые дома

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил в Государственной думе рассмотреть возможность освобождения от налога на недвижимость ряд владельцев садовых домов с площадью более 50 квадратных метров.
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